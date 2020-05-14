內閣今天總辭，被點名是第2階段內閣微調關鍵的行政院副院長陳其邁在臉書說，直到總辭，才發現「原來蔡英文總統的第一個任期還沒結束」；代表著內閣團隊把一天當兩天用，「不知今夕是何夕」的拚勁。

內閣今天總辭，蘇揆自讚內閣是最強團隊。陳其邁下午也在臉書表示，

不少幕僚私下跟他說，到今天內閣總辭，才發現「原來蔡英文總統的第一個任期還沒結束」。這雖然是玩笑話，卻也代表著內閣團隊把一天當兩天用，「不知今夕是何夕」的拚勁。包括他在內，許多團隊的成員，常常是回到家就直接在床上躺平，隔天才匆匆忙忙洗個澡後，繼續出門打拚。

陳其邁並說，蔡總統肯定蘇揆「一直是真正用生命和誠意在做事」，他很榮幸能夠跟蘇揆這樣的民主前輩，還有許多學有專精的閣員一起共事，努力完成人民對我們的託付。

他表示，讓台灣更好，是民進黨成立的初衷，也是永遠不變的使命。謝謝2370萬台灣人民，讓我們有機會，繼續為我們深愛的土地與國家奮鬥。我們一定會做得更好。

(中時 )