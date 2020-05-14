立委傅崐萁被控在1998年炒作凱聚、長億及華隆等公司股票，案件纏訟近20年，去年台灣高等法院更三審認定他犯行明確且未提出和解或補償具體措施，依違反證交法將他判刑2年10月，案經上訴，最高法院駁回定讞，已通知檢方展開防逃、傅須入獄。

更三審辯論庭時，傅男否認犯行稱「以我當時投資股票，庭上認為是有犯意的話，我也向庭上表達認錯 」，他說本案股票投資期間，正值台灣本土金融風暴，股市大崩盤，財政部並以史上最大力量護盤救市，全民受股災，而並非他操縱股票且更無任何投資人求償。

但合議庭審結認為，傅連續對凱聚等公司多檔股票為操縱行為，並促使不知情投資人跟進，對於證券金融市場之交易秩序構成危害，受害投資人眾多，被害人或係小主婦、或係菜籃族、或係退休族、或係辛苦 賺錢存錢之上班族、打工族。

更三審表示，這些股民辛苦賺錢省錢用以投資股市，企求賺取微大於定存之小利，竟因傅違法炒作股票行為而血本無歸、財產付諸流水，考量他下單買賣金額、炒作之期間，其他共犯判決有罪確定者已期滿執行完畢，將他判刑2年10月。

(中時 )