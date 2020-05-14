文化部長鄭麗君確定，520後將不再擔任文化部長職務，今（14）日在臉書貼出感言，表示希望回家陪伴孩子與家人，四年前以以「服兵役」的心情接下文化部長職務，帶著文化政策白皮書，希望為台灣文化發展建立文化治理體系，「希望接下來能有時間沉澱學習，以這些年從事智庫工作、立委及政務官等經驗，對於台灣的民主治理，整理一些省思。」

鄭麗君表示，曾答應孩子，若蔡英文總統連任，就會回家陪他。原本1月16日就向行政院長蘇貞昌提出辭呈，卻因為肺炎疫情爆發，處理防疫紓困工作，暫延離開的時程，「這一次，謝謝蘇院長的成全，讓我可以遵守與家人的約定，把人生中的一段時間留給家人，專心陪伴孩子一段時光，以盡為人父母的責任。」

鄭麗君也分享法國前總統密特朗說過的一個小故事：將一塊石頭放在一塊石頭上面，一塊接一塊，這對我來說，是有意義的，曾經有一位異鄉人問工匠：「你們在做甚麼？」工匠回答：「我們在堆石頭。」接著在稍遠處，他又問另一位工匠同樣的問題，對方卻回答：「我們在蓋一座大教堂！」 這正是理想與願景所帶來的差異。

鄭麗君表示，「從事公共事務者，只要心中懷抱理想與願景，不論在政府或民間，不論堆的是哪一塊石頭，終將能合眾人之力，一起起造心目中的大教堂。在追求理想的道路上，我們會再相遇，一起成為起造理想國度的快樂工匠！」

以下為鄭麗君臉書貼文全文：

【一千多個打拚的日子，感謝有您】

「如果總統阿姨連任，媽媽安心了，就可以回家陪你。」今年大選前夕，我把我的決定告訴了我五歲多的孩子及家人。今年初，蔡總統順利連任，我曾於1月16日向蘇院長提出辭呈，報告我希望卸下職務，在孩子上小學前專心陪伴他一段時間。不過，後來肺炎疫情爆發，由於掛心疫情對藝文產業及藝文工作者帶來衝擊，防疫及紓困工作迫在眉睫，因而暫延了離開的時程。

這段時間以來，我跟文化部同仁全力投入防疫工作，逐步建立各式場館的防疫措施，近日也配合指揮中心，提出分階段開放建議辦理原則；另一方面，我們積極爭取預算，推動歷來規模最大且難度最高的藝文紓困補助。如今，藝文紓困1.0已審查完竣，藝文紓困2.0預算提升，也推出線上申請，並已接續上路，持續不斷電支持藝文產業工作者。

去年一月內閣總辭，原打算去職，感謝蘇院長誠摯邀請，後來決定留下來繼續服務。這一年多來，在院長的支持下，又推進了許多重要的工作。轉眼間，擔任文化部長已屆四年。回想五年多前，我還是在野黨立委，孩子尚未滿月，我便趕赴立法院開議，開始忙於工作。四年前，我曾為了孩子年幼而掙扎是否入閣，但我告訴自己：「拚一下吧，或許可以為更多孩子預約一個不一樣的台灣。」因此，我以「服兵役」的心情接下文化部長職務，帶著文化政策白皮書，希望為台灣文化發展建立文化治理體系。只是，身為母親，眼看孩子一天天長大，心裡的掙扎與日俱增，對於自己無法送他上下課，沒能幫他做晚餐，沒能在他成長關鍵期多陪伴，心裡總是感到遺憾。

台灣文化多元而美麗，感謝蔡總統及林院長、賴院長、蘇院長讓我有機會擔任文化部長，為人民服務，這是一件幸福而光榮的事。這一次，謝謝蘇院長的成全，讓我可以遵守與家人的約定，把人生中的一段時間留給家人，專心陪伴孩子一段時光，以盡為人父母的責任。

衷心感謝這四年來社會各界的監督、鼓勵與合作，讓我們一起見證許多重大的里程碑。我相信，在文化部一千多個為理想而努力的日子，將會是人生中令人懷念的美好時刻。深深感謝文化部上千位同仁、相關法人機構的各位先進、監督惕勵我們的所有立委，以及更多長期灌溉文化的諸多前輩與夥伴，一起開拓了文化治理的新視野。

這四年來，我們共同相信，文化是國家的內涵，是每個人的事，文化部的使命不在治理文化，而在建立「文化治理」的架構，為文化長遠發展立下基礎。因此，我們以「文化民主化」為核心理念，召開全國文化會議，訂定「文化政策白皮書」、成立「行政院文化會報」、倡議「部部都是文化部」，並推動文化平權，尊重多元差異。我們完成了《文化基本法》、《國家語言發展法》、《國家人權博物館組織法》、《文化內容策進院設置條例》、《國家電影及視聽文化中心設置條例》等重要立法；提出「公共媒體法」草案、「行政法人國家語言發展中心設置條例」草案、「文化創意產業發展法」修正草案、「文化資產保存法」修正草案、「文化藝術獎助條例」修正草案，以及「文化科技施政綱領」、「社造3.0願景與策略」、「博物館發展願景與策略」等政策藍圖。我們讓文化預算突破政府預算1％，更加支持人才與創意，透過「以軟帶硬」發展文化內涵。

我們推動「歷史扎根、教育扎根、在地扎根」等基礎性文化扎根工程，讓文化像大樹一樣，從土地、歷史與生活裡自然成長。為此，我們推動「再造歷史現場」大規模文化保存運動，將文化視野融入城市的發展，並倡議「文化資產保存2.0」新思維，啟動公有文資的跨部門治理；我們成立「公視台語台」，和原民台、客家台成為本土語言新三台，讓孩子們可以以母語為傲；我們推動「重建台灣藝術史」，重建台灣美術、音樂、工藝、攝影、建築等藝術歷程；我們成立「國家人權博物館」，成為國際人權博物館聯盟亞太分會；我們讓「史前南科考古館」開幕、推動「國家文化記憶庫」、「在地知識學」、「傳統藝術接班人與開枝散葉」、「文化體驗教育」等計畫，讓下一代更認識自己，更有自信講自己的故事，不再做「故鄉的異鄉人」。

我們重建「藝文發展生態系」，強化藝文專業治理，完備「國家表演藝術中心」兩廳院、台中歌劇院、衛武營三大劇場，並結合前瞻計畫推動地方中小型場館軟硬體升級並導入專業治理；我們讓「傳藝中心臺灣戲曲中心」開幕；我們讓「台博館鐵道部園區」完成修復、啟動「台北機廠」修復並成立「國家鐵道博物館籌備處」、啟動「台灣當代文化實驗場」建構計畫、透過「華山2.0內容產業聚落計畫」帶動文創園區轉型。我們落實臂距原則，充實國藝會預算，並擴大支持青年藝文創作，透過試辦公共出借權、藝文採購改革、藝術產業及圖書銷售營業稅減免等法規革新，持續優化藝文發展環境。

我們整備「文化內容產業生態系」，成立文化內容策進院、以前瞻計畫支持多元內容產製並加速文化科技應用、爭取國發基金百億投資帶動民間投融資、首創漫畫輔導金及漫畫基地、推動台北國際書展及文博會等展會升級轉型、改革金音獎、設立台北時裝周、推動電影票房透明化、與戲院建立「國片映演協商機制」（國片排片率三年內從10％倍增為20％）、完成國家影視聽中心法制化並成立影像資產修復實驗室、提出「國家典藏片庫及影視聽博物館計畫」等。我們也加速文化內容跨平台、跨國合資合製及國際傳播，從台片、台劇大爆發，以及文創產值逆勢成長，都讓我們相信文化新經濟正在形成，文化台流指日可待。

往下扎根，優化環境，台灣文化的大樹，必能往世界展現自己的樣貌。我們推動國際文化交流體系化，增設駐外文化組、簽署多項合作協議、開拓文化合作與傳播通路等。我們讓「越在地，越國際」不再只是一句口號，將讓世界看見最自由、多元、包容且創新的台灣文化。

我知道，朋友們一定會說，許多工作還是未竟之功。的確，有些政策剛起步，還有法案及計畫正在行政院審查中，有更多工作仍需時間才能看到成果。但是，我有信心，文化治理的基礎已經打下，個人何其渺小，唯有眾人的理想才能一起拓寬台灣文化的道路。因此，我想我已完成階段性任務了，是時候讓新繼者有更嶄新的作為。公共事務的本質就是一棒接一棒，每一棵前人種下的樹，未來都將開花結果。感謝蔡總統四年來力挺文化發展，蘇院長亦始終全力支持文化施政，我深深相信，文化，一直都會是政府施政的重要核心。

過去四年來，我所獲得來自土地與人文的滋養，其實遠比我的付出更多。我所遇見的每一位藝術文化耕耘者、學習的每一段歷史、走過的每一個地方、聆聽的每個樂章、閱讀的每個故事，都讓我的人生與台灣有了更緊密的連結。年輕時懷抱文化理想，原以為只是個人浪漫情懷，豈料人生有幸擔任文化部長，往後我不會停止對文化的關懷，亦將持續盡一己之力，和大家共同努力。也希望接下來能有時間沉澱學習，以這些年從事智庫工作、立委及政務官等經驗，對於台灣的民主治理，整理一些省思。

最後，容我分享法國前總統密特朗說過的一個小故事：將一塊石頭放在一塊石頭上面，一塊接一塊，這對我來說，是有意義的。曾經有一位異鄉人問工匠：「你們在做甚麼？」工匠回答：「我們在堆石頭。」接著在稍遠處，他又問另一位工匠同樣的問題，對方卻回答：「我們在蓋一座大教堂！」 這正是理想與願景所帶來的差異。從事公共事務者，只要心中懷抱理想與願景，不論在政府或民間，不論堆的是哪一塊石頭，終將能合眾人之力，一起起造心目中的大教堂。在追求理想的道路上，我們會再相遇，一起成為起造理想國度的快樂工匠！

(中時 )