大葉大學護理系主任楊政議(中)與許家豪(左)、古庭沂(右)合影。（大葉大學提供／吳建輝彰化傳真）

大葉大學護理系主任楊政議(中)勉勵學生，傳承南丁格爾護理精神。（大葉大學提供／吳建輝彰化傳真）

「加冠」就像護理系學生的成人禮，也是進入護理界的門票，透過師長加冠與傳光，傳承全人關懷的護理精神。（大葉大學提供／吳建輝彰化傳真）

今年爆發新冠肺炎疫情，堅守在第一線的護理人員相當辛苦，盡心盡力的為國人健康把關，大葉大學護理學系，日前為150名即將展開臨床實習的大一學生，舉辦加冠典禮，護理系主任楊政議說，護理人員心理素質要很強，心臟要很大顆，期待今年加冠的護理生力軍，未來都能實踐護理專業，服務他人。

護理系大一生古庭沂說，之前媽媽開刀住院，看到護理師細心照料，讓她相當感動，且從小就對護理工作就有憧憬，這一年來也讓她學習很多，最近疫情嚴峻，但她沒有因此而卻步，反而讓她更加堅定投入護理工作的決心，想發揮所長，幫助更多人。

護理系大一生許家豪說，大家多半存在護理視都是女性的刻板印象，但他的父親本身就是「男丁格爾」，受到父親影響，啟發他就讀護理系的欲望，他認為發揮所長服務病人，是不分性別的，希望未來能學用合一，跟爸爸一樣成為出色的「男丁格爾」。

護理暨健康學院院長蔡秀鸞表示，「加冠」就像護理系學生的成人禮，也是進入護理界的門票，透過師長加冠與傳光，傳承全人關懷的護理精神，希望學生能秉持護理人的使命感，與熱忱關懷的心，悉心呵護、締造幸福，守護大家的健康福祉。

(中時 )