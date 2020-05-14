高雄余姓鐵工廠員工日前騎車遭高市議員韓賜村闖紅燈衝撞，送醫後搶救不治。余妻今（14）日早上疑承受不住喪夫之痛，在住家墜樓緊急送醫，目前生命跡象穩定，但全身多處骨折，需要再開刀治療。韓到院探視余妻，遭死者親友怒轟「為什麼要闖紅燈？」、「她跳樓流好多血，你知道嗎？」韓面色尷尬不發一語，快步離去。

小港醫院指出，余妻有輕微蜘蛛網膜下腔出血，肋骨多處骨折，腰椎第二節壓迫性骨折、右下肢脛骨有開放性骨折會開刀，雙足裸也有骨折，待會將到加護病房進行治療，腦部部分不需要動刀，等血壓比較穩定再對骨折部分開刀。

韓賜村到醫院探視余妻時，原本有媒體上前追問，但余妻的妹妹及外甥女突然出現，指著韓賜村劈頭飆罵「請問你是議員嗎？」、「我阿姨跳樓你知道嗎？」、「你知道她流很多血嗎？」家屬情緒崩潰痛哭，但韓賜村一臉尷尬，不知如何回應。

韓賜村事後則對媒體表示，余妻意識清楚，自己有與對方說話，請她多多保重。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )