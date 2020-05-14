是否應嚴防沒有受新冠肺炎疫情影響的勞工，也搶著借勞工紓困貸款？金管會主委顧立雄14日在立法院回應，若這些勞工借錢出去進行消費、投資，「對振興的角度也不無小補」，即其實可以不要管那麼嚴。

立委江永昌質疑，央行定向融通的2千億元資金，目前才用了100多億元，但銀行大衝勞工紓困貸款，一個拉一個，核貸速度最快，有些根本沒有資金需求的勞工，都被推銷借款，勞動部才需要再增加50萬個借款名額，要求銀行應嚴審真正有受到疫情影響的勞工才能借錢，金管會的鼓勵措施也應區分借款人是否真的需要被紓困。

對此，顧立雄表示，只要來借錢，應該就有資金需求，有些人借款之後去進行消費，對振興經濟的角度來說，也不無小補，若把（核貸）標準放低，真正有資金或紓困需求的人，就照顧到，另外一部分人只要還得出錢，信用維持住，借的10萬元也好好利用，投資或消費，亦是有助振興經濟。

顧立雄強調，金管會對銀行辦理相關紓困貸款，會提供「獎勵」，不會祭出「懲罰」。即鼓勵銀行積極辦理，兼顧相關作業程序及授信風險，但落後的銀行亦不會被懲罰。

(工商 )