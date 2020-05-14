傳鄧紫棋閃婚當人妻，但男友Mark已否認。（圖／中時資料照片）

28歲「鐵肺歌后」鄧紫棋2年前認戀富二代造型師魏俊杰（Mark），今(14日)港媒爆出今年農曆新年期間，鄧紫棋和男友及一票至親好友到泰國低調舉行婚禮，兩人戀情開花結果，鄧紫棋升格為人妻，但對此，魏俊杰已否認。

鄧紫棋2008年在香港出道，因獨特的唱腔被封為新一代香港小天后，2013年參加《我是歌手》人氣翻漲，至今共發行6張錄音室專輯、5張迷你專輯，並舉行過3次巡演，過去她曾認戀MV導演Byron、音樂製作人，但最受矚目的緋聞還是與林宥嘉的一段情，兩人交往4年，曾被香港狗仔追拍，2014年默認分手。

鄧紫棋2年前在IG公開和新男友Mark合影，兩人一人穿西裝、一人穿黑色長裙禮服，讓人一度以為要公開結婚喜訊，去年11月鄧紫棋發文幫男友慶生，網友紛紛留言催婚。據《東網》報導，知情人透露，今年農曆新年期間，鄧紫棋帶父母、外公、妹妹和Mark的親友到泰國度假，順道舉行婚禮。

知情人分享鄧紫棋1月在泰國的泳池照，並揭露Mark的妹妹隔天也在同個泳池拍照打卡，疑兩家人一同出遊，但對於秘婚傳聞，媒體致電Mark，他否認後隨即掛上電話。

(中時電子報)