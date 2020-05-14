專營陸客生意的免稅店「文森保羅」，因財務問題在2018年間被債主到台北大直、高雄夢時代店搬貨，在文森保羅寄賣手錶的雅典娜公司提告文森保羅負責人謝正杰侵占寄賣的手錶，台北也檢署偵查後，14日依侵占罪起訴謝正杰。

文森保羅是鎖定陸客族群的免稅購物店，專賣鑽石珠寶和保健食品，卻在2018年發生財務問題，不但爆發勞資糾紛，更有債主直接闖進大直及夢時代店內搬貨。

不過，債主卻以掃貨方式，將所有值錢商品一掃而空，包括雅典娜公司寄賣的28隻手錶，雅典娜鐘錶公司不滿自己寄賣的手錶竟被搬走，提告謝正杰侵占。

謝正杰也對債主提出強制罪告訴，不過，檢方調查發現，債主搬貨當天全程行動尚屬和平，沒有明顯暴力行為，因此將債主3人不起訴處分，但是，雅典娜鐘錶公司放在文森保羅台北店的28隻手錶只是寄賣，物品仍是雅典娜所有，因此依侵占罪將謝起訴。

(中時 )