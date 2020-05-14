受到新冠肺炎疫情影響，今年國內黑鮪魚外銷日本市場的量大幅縮減，黑鮪產地價較往年跌兩成。漁業署指出，從今年三月至今黑鮪已捕撈逾九百尾，是去年的兩倍多，因此此時是民眾撿便宜多消費的好時機。

漁業署今召開「鮪隨而來？嚐鮮迎」記者會，結合五十多家業者以及外送平台推出多款以鮪魚為主題的便當及宴會料理，呼籲民眾多進餐廳或使用外送平台進行消費。

漁業署長張致盛表示，四月至七月是黑鮪魚的捕撈季，今年三月起已補到九百多尾，是往年同期四百多尾的兩倍，但今年受到疫情影響，價格較往年下滑百分之二十，目前結合五十多家餐廳業者，以及外送平台開發許多外帶鮪魚餐，盼透過便當的來增加鮪魚的消費，目標是要穩住漁民收入。

全國漁會總幹事林啟滄指出，往年黑鮪魚的捕撈量約在一千尾左右，今年黑鮪季才剛開始就已捕撈九百多尾，是相當厲害的數字。

漁業署副署長林國平補充，國內鮪魚捕撈共分兩部分，分別是冰鮮與冷凍，冰鮮鮪大多供應國內市場，少部分外銷，但冷凍則大多是外銷，主要市場為日本，但因日本先前為準備奧運，儲藏大量冷凍鮪魚，如今受到疫情影響，不但奧運辦不成，就連國內消費也不振，因此目前外銷日本的鮪魚可說是幾乎停滯。

林國平說，受到疫情影響的漁民，目前提供紓困補助措施為冰鮮鮪每公斤三十元的交易獎勵，冷凍鮪則補貼適當的凍儲費用，同時也透過國內解封後的市場整合，盼能刺激國人至餐廳或是外送的消費量。

(中時 )