行政院長蘇貞昌今(14)日率領內閣總辭，科技部長陳良基在臉書發文，表達「交棒之心」，並感謝這些年來在行政團隊任職，而他近日不斷向媒體表示，520後意圖歸建台大，這篇短文內容意即代表他將告別科技部。

「感謝給我擔任公僕的機會！」陳良基在臉書寫道，今日在行政院簽署總辭公文書，心裡充滿感恩之心。讀一輩子書，常講書生報國，感謝有整整四年時間擔任公僕，以自己的專業，報效國家，服務社會！「總辭前院長再次懇談，我也再次表達交棒之心意，非常謝謝讓我加入行政團隊服務眾人」。

陳良基也在內文提到，「科技興國，仍是立國興國最根本之道，也是讓國家得以創造出更高價值的基本能力！感謝國人對科技的支持，也感謝所有科學團隊、研究機構、科技產業，大家共同費心投入，我們能有護國神山、有護國產業，我們用科學和技術，為台灣建立起堅強的科技屏障！我們更用科技協助防疫，用科學挺住抗疫前線，讓台灣的防疫驕傲成為世界矚目的焦點！」

「以終為始、勿忘初衷」，陳良基說，這是掛在辦公室唯一的字帖，「4年來催促著我，掌握大方向，全力以赴！我把每天都當成人生最後一天的拼勁，燃燒自己，為打造台灣成為優質有競爭力的科研環境以及科技產業發展沃土，全力衝刺！我要衷心感謝跟著我一路勞心勞力的工作夥伴們，非常謝謝夥伴們！如果說，這些年來，在科學、技術、甚至教育的各項政策推動上，有任何成績，都是團隊共同齊心努力所致，感謝大家！」

今日則有媒體詢問科技部，陳良基是否確定去職部長職務，科技部則回應，一切都以部長臉書發文為主。

(旺報 )