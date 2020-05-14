【現場直播】中央流行疫情指揮中心，針對新冠肺炎舉行例行記者會｜2020.05.14

國內連續7天無新增病例，同時也是連續32天本土病例掛0。截至目前，共累計440例新冠肺炎確診案例，其中349例為境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，383人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前1人後送就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

截至目前，全球累計4,378,046例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,413,539例、俄羅斯242,271例、英國229,705例、西班牙228,691例及義大利222,104例為多；病例中295,973例死亡，以美國85,090例、英國33,186例、義大利31,106例、西班牙27,104例及法國27,074例為多。

指揮中心提醒民眾，應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時電子報)