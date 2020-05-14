北市捷運警察隊張姓女警，輪班擔任東門站駐點勤務，為圖請款便利，竟以商店免用統一發票收據，充當便當店收據，向捷運警察隊請領每人1餐80元的誤餐費，2017年6月起1年多時間，不實申報38個便當，士林地檢署日前偵結，依偽造文書罪提起公訴。

檢察官認為，51歲張姓女警申報執勤誤餐費，購買便當並非員警法定職務，且無不法獲利，並未以貪汙治罪條例起訴。

捷警表示，捷運警察隊負責捷運沿線巡邏工作，規劃駐點勤務，每月採排班方式，張員自2017年9月至2019年3月間，每月輪值2到4次，中午備勤時間，可自行購買便當食用，回隊部再以收據核銷，每人1餐上限為80元。。

張女卻便宜行事，以某間未販售便當的商店收據，蓋上免用統一發票專用章的空白收據，依執勤日期，填上每個120元的便當費，向捷警隊核銷經費。

起訴書指，張剛開始以空白收據蓋上免用統一發票印章申報，去年開始，商店不願提供收據，她竟私刻印章繼續申請，去年3月5日，遭同仁檢舉轉由督察組展開調查，最後1次是3月1日申請，捷警並未核銷，共核准37個便當，依偽造私文書起訴。

(中時 )