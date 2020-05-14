中美新冠肺炎起源大論戰

新冠肺炎疫情席捲全球，至今導致超過400萬人確診，近30萬人死亡，其中美國以將近142萬人確診，超過8.4萬人喪生，雙雙名列第一。而川普政府始終緊咬中國大陸，說病毒源自武漢，北京掩蓋事實，向世界衛生組織（WHO）施壓，才導致疫情大流行。

據大陸官媒《環球時報》14日報導，消息人士13日透露，中方對美國拿疫情說事，針對中國大陸的濫訴極為不滿。北京已著手準備對一些炮製反華議案的美國議員、密蘇里州，以及美方相關個人和實體採取必要的懲戒措施。

《環時》直接點名，近來美國一些議員和州官員借新冠肺炎疫情問題，頻頻向中方發難，可說是「濫訴成癮」。美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）4月14日在參議院推出《為新冠病毒受害者追求正義法案》（Justice for Victims of Coronavirus Act），允許美國人對中方提出私人訴訟。

緊接著美國共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）4月16日提出《2020年追究中國共產黨感染美國人責任法案》，要求剝奪中國大陸在美國的主權豁免。

一天後，美國共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）等人在眾議院推出類似法案，要求「北京對美國人民因為新冠肺炎承受的傷害負起責任」。《環時》說，共和黨籍眾議員班克斯（Jim Banks）也拚命鼓噪，就疫情對大陸進行追責索賠。

《環時》強調，反華幾乎成了這些議員的「日常」活動。以霍利為例，他今年3月12日聯合另一名共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）提出一項議案，要求禁止美國聯邦雇員在政府配發的手機上安裝大陸社交軟體「抖音」（TikTok）。而史密斯也是一名在涉及中國大陸問題，尤其是所謂人權問題上的常客。去年3月，他在眾議院推出一項決議案，要求美國政府就中方在美政治影響力活動發佈報告，以全面審視由北京帶來的威脅。

此外，《環時》還點名，包括美國保守遊說組織「自由觀察」（Freedom Watch），以及總部位於德州的企業Buzz Photos等美國實體也加入反中訴訟行列。今年4月17日，「自由觀察」的聯合創辦人克萊曼（Larry Klayman）向德州北部法庭提交起訴書，將該組織和體育攝影公司Buzz Photos列在原告名單中。而起訴書向北京求償超過20兆美元（近600兆台幣）。

另一方面，美國密蘇里州總檢察長施密特（Eric Schmitt）4月21日向聯邦法院提起民事訴訟，稱「中國的疫情回應使該州蒙受巨大經濟損失」，並說中方「必須為全球新冠病毒大流行負責」，並要求現金賠償。

而中國社會科學院美國研究所研究員、美國外交研究室主任袁征告訴《環時》，中方一再強調，中美合作是互利共贏的，北京一直秉持這宗旨，也希望兩國關係能朝健康的方向發展，「但是我們也不能一再退讓，絕不能容忍有些人毫無原則地對中美關係造謠生事」。他說，對這些無端造謠生事，破壞中美關係、死不悔改，進而在美國撈取政治利益的政客，「我們要堅決進行打擊」。

(中時電子報)