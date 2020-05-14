鮪魚13日錄民視《綜藝大集合》，25歲的她去年購入位在內湖的26坪千萬預售新屋，預計9月交屋，本來上半年預計慢慢付清300多萬頭期款，沒想到遇到疫情來攪局，不僅取消10場活動，工作量更是大減，收入僅剩1/4，「壓力實在太大，只好跟媽媽求救，先幫我出部分頭期款，我再分期還給她。」經濟狀況受疫情衝擊的她，坦言現在連超商都不敢逛，只能試著申請3萬紓困金，沒想到竟巧遇鄰居小優、曾智希以及蘇心甯，讓她感嘆，「現在藝人真的很辛苦。」

藝人申請紓困金，是否害怕被外界放大檢視？鮪魚態度正面，「藝人看似生活光鮮亮麗，但其實開銷真的很大，上班族可能不用每天換衣服，但藝人需要治裝，上節目怎麼可能每天穿同一套，這些都是我們跟一般人不同的投資。」她因上半年收入不穩定，加上背負高額房貸，才想說申請看看是否有機會，現在的她生活節省許多，生活費也較過去少了一半，「穿過的衣服也試著不同搭配，還在家煮健康餐，希望可以省更多錢。」

鮪魚工作受疫情衝擊。（民視提供）

鮪魚身邊男伴近日剛被直擊，談到男方她整張臉立刻變紅，「他是新朋友，我們才剛開始相處。」距離上段戀情已兩年的她，非常保護這段剛萌芽的感情，「他不是小開啦，是自己創業開餐廳，跟他相處很開心，給我很多歡樂。」她從小定下26到28歲買房、30歲結婚、32歲生小孩計畫表，被問到對方是否算是結婚對象，她笑說：「要看他努不努力，這是一種創投的概念，我當作是投資。」字句充滿甜蜜。

(中時 )