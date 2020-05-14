行政院長蘇貞昌今（14）日在行政院會中表示，台灣新冠肺炎疫情穩定、社區已是安全狀態，但亞洲第二波疫情蠢動，仍須時時保持警覺。同時，近期將提出刺激國內消費、帶動旅遊、活絡商圈等下一階段的振興措施，並對疫後全球經濟秩序重整提出超前布署戰略。

蘇貞昌指出，全球新冠肺炎蔓延195個國家地區，目前確診人數已近430萬人、超過29萬人死亡。台灣過去1周只有一個境外移入案例，且再次連6天零確診、連31天無新增本土病例，確診者中85％已解除隔離，康復率領先全球，代表目前台灣社區已是安全狀態。

不過，蘇貞昌表示，全球疫情目前仍未緩解，近日中國大陸及韓國解禁後確診案例再度回升，顯示亞洲第二波疫情有再起現象，強調國人仍要時時保持警覺。本周末將有為數21萬人的國中會考舉辦，請每個人都要做好自身防疫及健康管理工作。

蘇貞昌指出，在疫情穩定、社區安全的前提下，上周已指示可加速社會活動鬆綁，中華職棒本周將加倍開放2千人進場，婚宴等集會人數從100人放寬至250人，藝文活動正規畫從國家展演場域開始放寬，並鼓勵可安心前往符合防疫措施的商家消費。

蘇貞昌表示，希望讓國人在後疫情時代，都能迅速恢復正常生活，並協助受疫情影響的百工百業能儘快復甦。紓困作業目前大部分都已上軌道，有些已全數發完畢、有些仍在持續審核中，希望相關部會及各受理單位都能本著助人之心，加速核發作業。

蘇貞昌指出，紓困特別條例通過迄今約3周多，現金紓困部分已發放超過310萬人、約550億元，各項紓困貸款已幫助了約40萬個人或企業、核貸超過5千億元，另透過降息、降稅、降租金等措施方面，也讓440萬個人、家庭、業者受惠。

蘇貞昌表示，近期將陸續提出刺激國內消費、帶動旅遊、活絡商圈等下一階段的振興措施，並積極推動加速公建、台商回台投資方案、第二階段前瞻計畫等擴大內需政策，甚至對疫後全球經濟秩序重整，也要從國際趨勢、台灣優勢及市場態勢提出超前布署戰略。

(時報資訊)