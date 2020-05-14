4月國際油價經歷一場夢魘，史無前例跌到負油價，由於當時正臨5月期貨合約轉換，如今6月原油期貨20日也將到期，美國商品期貨交易委員會(CFTC)罕見示警，建議交易所密切監控市場，為「負油價」風險再次做好準備。

英國金融時報報導，CFTC發布最新報告，建議交易所關注市場波動，提醒它們維持規則以行使緊急權力，一旦市場再度出現混亂，則可以暫停或限制合約交易。

在報告中CFTC也提醒清算中心，部分商品合約可能因為價格出現大幅波動而出現負值，應該為此預做準備。CFTC官員表示，這項報告並非單指石油，而是適用於所有商品合約，我們並不是預測市場，只是提供建議。

若觀察上次的負油價的時空背景，當時因為疫情干擾，各國為防疫限制商業活動，造成用油需求大幅縮減，此外，儲油空間不足，也讓市場恐慌。

隨著各國重啟經濟，產油國減產消息越放越多，根據美國能源情報署報告顯示，美國最重要的原油庫存地庫欣，上周減少了300萬桶，也顯見石油市場似乎正逐漸改善。

不過，6月紐約輕原油昨(13日)仍收跌1.9%，今(14日)亞洲盤則呈現小漲，至台北時間下午1:40，暫報漲幅1%左右、25.58美元/桶。

(中時電子報)