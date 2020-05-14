美國總統川普要求聯準會實施負利率政策，以刺激經濟，台灣財金部會首長則不認同。金管會主委顧立雄14日在財委會表示，台灣放存比74％左右，即存款資金40兆元以上，遠高於放款餘額30多兆元，即有大量的存款族靠利息過活，若負利率對銀行獲利、存款族影響都很大，顧立雄說：「個人堅持認為台灣不適合實施負利率」。

顧立雄強調，美國是放款金額甚至高於存款，因此降利率，可減輕企業負擔，但台灣與美國情況不同，有大量的存款族，存款金額比放款多10兆元以上，只要降利率就會影響存款族的收入，也影響銀行收入，若台灣流動性無虞，顧立雄認為，其實台灣不需要實施負利率政策。

目前歐洲有許多地方及日本都是負利率，顧立雄亦表示，國銀海外放款亦會遇到相關問題，應作好相關管理。

另外，央行總裁楊金龍亦以日本為例，強調不要以為利率越低，放款就會增加，其實不見得，因為利率越低，供給面，如銀行可能覺得倒帳風險提高，就可能放緩借款速度。

(工商 )