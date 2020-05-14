英國擬降美國農產品關稅 13:552020/05/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述外媒消息指出，英國打算調降對美國農產品進口關稅，為日後的由由貿易協議預作準備。 根據英國政府官員透露，國際貿易部考慮未來幾個月與美國協商過程作出重大讓步方案，以降低部分農業產品進口成本。 目前這項方案由英國貿易大臣特拉斯（Elizabeth Truss）主導，但仍面臨來自環境大臣尤斯蒂奇（George Eustice）的內部反對，後者擔憂此舉將重創英國農民生計。 (工商 ) #英國 #美國農產品 #大臣 #擬降 #關稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳媒：大陸擬對澳洲實施「高額關稅報復」 10:582020/05/11 兩岸 陸反制第一槍！對澳洲大麥徵收關稅 15:012020/05/11 財經 不滿遭指為新冠源頭 陸揚言向澳洲大麥加徵關稅 17:002020/05/11 國際 恐僅採購1.8兆！貿易協議難遵守 智庫警告川普3招對付 17:302020/05/11 財經 澳洲緊咬疫情調查 中擬報復 對澳大麥課稅 04:102020/05/12 全球財經 稅務紓困再鬆綁 沖退稅時程可展延一年 04:102020/05/12 金融．稅務 陸公佈第二批對美加徵關稅商品第二次排除清單 14:072020/05/12 國際 蔡正元諷酈英傑為美國駐台欽差大臣 18:522020/05/12 政治 英國新冠病死數突破4萬 近萬人來自養老院 22:162020/05/12 國際 陸釋善意 反制關稅再豁免一年 04:102020/05/13 財經要聞 財經熱門新聞 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 台積電別被騙！赴美設廠…驚爆3大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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