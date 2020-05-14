路透引述外媒消息指出，英國打算調降對美國農產品進口關稅，為日後的由由貿易協議預作準備。

根據英國政府官員透露，國際貿易部考慮未來幾個月與美國協商過程作出重大讓步方案，以降低部分農業產品進口成本。

目前這項方案由英國貿易大臣特拉斯（Elizabeth Truss）主導，但仍面臨來自環境大臣尤斯蒂奇（George Eustice）的內部反對，後者擔憂此舉將重創英國農民生計。

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