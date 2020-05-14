墾丁國家公園月前遵循中央防疫指示實施人流管制，當中規定停車場的停車數量若達50％，將採車流管制不再放行，而業者雖謹遵辦理但也怨聲連連，苦嘆雖有紓困減輕租金壓力，但當客源遭壓縮時，補助永遠追不上虧損，如今疫情趨緩，盼政府能雪中送炭停止雪上加霜。

墾管處OT業者（停車場）指出，基於防疫優先考量，他們絕對配合政府的任何防疫政策，也很感謝政府祭出紓困減免租金，減輕他們的支出壓力，但防疫不是限制經濟發展，尤其已1個月無本土確診案例，政府應該快點放寬管制政策。

「拜託讓我們正常營業！」他說，政府雖然減免租金，但卻又壓縮客源，一邊紓困一邊限縮發展的作法，怎麼看都很矛盾，且一來一往間補助永遠追不上虧損，從疫情爆發至今，停車場每月虧損至少3成。

他盼執行中央政策的墾管處能向上級反映業者的心酸與無奈，否則再虧損下去是「雙輸」，因考量員工生計不能結束營業，但也因此讓他們無法申請相關補助。對此，墾管處表示，目前仍依中央指示辦理，但在交管必要時會評估放寬停車場停車量的可能性，如假日出現大量車流導致路邊停車多影響交通。

而除停車場業者外，墾丁大街攤商也同樣無奈，他們說，從清明連假後每周五、六晚都封街採人車分流，警察排排站、衛生所人員沿路喊，但面對的卻是「空無一人」，難道嚇跑遊客、浪費公務資源是防疫目的？

(中時 )