520蔡英文總統第2任期前夕，行政院長蘇貞昌今率領內閣總辭，但蘇貞昌已獲蔡總統留任，蘇揆今在行政院會中表示，多數部會首長會留任，因應疫情影響，振興階段也準備上路。對此，民進黨立委鍾佳濱表示，以蘇院長領導風格，著重於團隊合作，個別部會首長異動對行政團隊影響不大。鍾佳濱強調，防疫上半場守得很好，下半場振興也要打得好，未來振興成敗將會決定政府在這波疫情因應成績的關鍵。

蘇內閣今總辭將啟動小幅度改組，防疫相關的衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍等人可望留任。文化部長鄭麗君、科技部長陳良基、國發會主委陳美伶則將去職。

鍾佳濱表示，以蘇院長領導風格，不需要過度關注那些部會首長異動，很明顯，蘇院長給大家的感覺是一個團隊，或許個別首長因防疫受到矚目，例如陳時中因防疫表現受到大眾信賴，任何部會首長在蘇院長行事風格下執行業務，個別異動影響不大。

對於台灣疫情逐漸舒緩，政府即將啟動振興階段，鍾佳濱提醒，前面防疫做得好，紓困包袱相對比較少，振興能量會更大，振興將是執政團隊這段時間努力與貢獻，是否得到正面肯定的關鍵。

鍾佳濱認為，趁著這波疫情振興，正好可以汰弱扶強進行產業轉型，振興階段要有所取捨，並因應世界產業鏈重組，政府適度調整資源。至於眾所矚目的酷碰券，鍾佳濱說，酷碰券不是現金救助，而是促進經濟，原先設定台灣可能跟其他國家一樣封城，導致百業蕭條，因此需要政府協助民間重啟市場，刺激消費，目前看來內需市場會恢復很快，外需市場如何調整因應將是關鍵。

(中時 )