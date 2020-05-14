29歲的李姓健身教練身材壯碩，卻因暈針、怕見血等因素，從小飽受包莖所苦，雖每次勃起總會感到疼痛，卻遲遲拒絕治療，直到日前結識女友、兩人決定攜手共度一生，李男為愛鼓起勇氣，接受「微創包皮槍環切術」，他開心說「終於解決一樁鳥事！」

亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑指出，李男因長期鍛鍊，身材高大且擁有一身肌肉，但只要遇到打針、抽血都會暈針，甚至只要看到血就會心跳加速，他雖從小就知道自己包皮過長、導致勃起疼痛，仍因恐懼而不願接受治療。

直到日前遇到想攜手一生的伴侶，李男才決定就醫，經與泌尿科醫療團隊討論後，選擇傷口小且疼痛感低的「微創包皮槍環切術」。

邱鴻傑表示，傳統割包皮手術時間通常超過半小時，且術後易有傷口疼痛、出血等情況，「微創包皮槍環切術」則是以吻合器套入包皮並切割，手術時間只要5分鐘且出血量少、照護方便，但有凝血功能、包皮與龜頭分開或有嚴重包皮炎者不適合此治療方式。

邱鴻傑強調，包莖是指男性包皮太小，導致包皮往後拉時無法露出陰莖頭，成年男性約1至2％有此症狀，若未治療不但會勃起疼痛、也恐影響性功能。

(中時 )