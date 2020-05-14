最近，全國公務人員理事長李來希一句時代力量立委王婉諭是「踩著自己女兒的頭顱往上竄」，引發社會熱議，朝野同聲譴責。前國民黨青年團總團長呂謦煒認為，李來希用字遣詞失當，造成社會觀感不佳，甚至泯滅人性，但是在高雄另外有一起喪盡天良的事件，卻悄悄被這起事件給掩蓋過去。

呂謦煒指出，民進黨高雄市議會總召、議員韓賜村5月7日駕車行經小港區沿海一路、長興路口疑似闖紅燈，撞倒余姓機車騎士，造成余姓男子左肋骨斷裂、脾臟破裂及頭部重創，最近宣告不治死亡，家屬在網路上怒控他卸責，還爆料說「警察當時來訪時，一直不願意告知肇事者」、「當天有出現電子新聞隔日即被下架刪除」。而韓賜村則稱尊重調查，並表示自己是闖黃燈，會盡量彌補。相較於國民黨一般黨員李來希的失言，民進黨高雄市議會總召韓賜村是闖紅燈開車撞死人，案情更為嚴重，為什麼從媒體到輿論，都緊咬李來希、緊盯國民黨，而不顧韓賜村？

呂謦煒說，受害者余姓男子生前在鋼鐵公司上班，是全家的經濟支柱，他的妻子是越南新住民，14日疑似承受不了丈夫死亡的壓力，從住處4樓墜下，造成全身多處骨折併有輕微腦內出血重傷。

呂謦煒抨擊，國民黨一般黨員失言，國民黨撻伐，要求切割；民進黨市議員毀了一個家庭，民進黨卻稱尊重調查，極盡包庇，案情孰重孰輕還不明白嗎？

呂謦煒提醒，現任行政院副院長、在2018年選高雄市長的陳其邁，當初也曾經支持韓賜村選議員，甚至還說他是一位「會做事的人」。陳其邁向民眾推薦的這位「會做事的人」現在疑似闖紅燈、撞死人，不知道陳其邁現在有何看法？如果國民黨需要為一位失言且有損社會觀感的黨員召開考紀會開除黨籍，這個明確違法、傷害人命、造成一家人難以彌補傷害的韓賜村，難道民進黨不用給一個說法？從陳其邁到卓榮泰難道不必為此出面道歉？

(中時 )