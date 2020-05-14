頭份扶輪社長范文馨及社友都非常熱心公益。〔謝明俊攝〕

頭份扶輪社長范文馨是苗栗縣第一個餐飲業自籌拍攝防疫短片。〔謝明俊攝〕

國際扶輪3501地區苗栗第3分區，14日捐助防疫基金10萬元予頭份市公所，協助公所推動防疫工作，由頭份市長羅雪珠代表接受，將全數購買無患子清潔皂發放給弱勢家庭，鼓勵大家勤洗手。

扶輪社苗栗第3分區全體社友向來積極投入公益，第3分區下轄7個分社，每個分社在每年都要規畫舉辦一項大型社區公益服務活動，其中頭份扶輪社社長范文馨，特別針對防疫工作籌畫這次捐贈活動。

據悉，范文馨在新冠肺炎疫情擴大後，是苗栗地區第一個餐飲業者主動跳出來宣導防疫，他發動自己經營的范頭家餐廳員工，合力拍攝防疫短片上傳臉書，宣導餐廳業者要如何兼顧接待客人與防疫，點擊率非常好。

苗栗縣衛生局見到范文馨拍攝成果好，立即洽請范文馨協助衛生局拍攝防疫短片，范文馨當下同意，目前正在攝製中。

范文馨這次籌畫捐贈10萬元防疫基金給頭份市公所，頭份市長羅雪珠當下也請公所挹注5萬元經費，將全數用於購買無患子清潔皂，預計發放給全市一千餘戶弱勢家庭，包含低收入戶、中低收入戶、特殊境遇及兒少家庭、中低收入老人及獨居老人等，加強宣導勤洗手、保健康的防疫觀念。

(中時 )