美股近日連續震盪大跌，除影響台股短多持股信心外，外資大肆調節股票也毫不手軟，在檯面上針對重量級集團股（或說權值股）見紅就砍倉，使台股周四開低之後欲振乏力。

在台積電、股王大立光領跌，被動元件、矽晶圓、半導體、IC設計及光電等電子族群走勢多疲軟，與傳產金融龍頭股包括國泰金、台塑四寶、富邦金、統一、中鋼、中信金、台泥及長榮等也表現不振下，使加權股價指數開低殺低，收市大跌157.39點，跌破10900點與10800點，報10780.88點，跌幅1.44%，成交1858.88億元。

店頭市場方面，盤勢同樣震盪殺低，盤面上僅航運族群相對抗跌，力守榮面，餘生技、化學、電子、電機、紡纖、營建與觀光等類股指數，都臉色鐵青，指數收盤重挫1.58%，報140.65點，成交540.55億元。

業內人士指出，美國總統川普為求競選連任，近期加大力度對中國無論貿易或新冠疫情等情事，都重鎊出擊，猛烈砲轟，使兩國關係持續緊張，加上北韓金正恩生死成謎，使東北亞情勢充滿變數。

此外，美國境內新冠疫情雖稍呈緩和現象，但還未到可安心重啟經濟時刻，但川普為重振景氣，不惜冒新冠肺炎疫情或再度爆發危機，仍力促各核心製造業恢復開工，反引爆市場忐忑不安的心，係本周以來美股跌跌不休主因。

另外，台股短線值萬一與年線高檔攻防之戰，對利空消息特別敏感，因此，在上述消息面未釐清之前，高檔布局或仍暫宜保守與低調。不過，受惠國家隊護持大盤仍老神在在，預期短期盤勢未脫年線、季線來回游走待變，個股依題材演出格局。

(工商 )