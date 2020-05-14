財長蘇建榮將留任 已接到閣揆電話 14:072020/05/14 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （財長蘇建榮。圖／林昱均攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財長蘇建榮今（14）日在立院財委會被詢問留任與否，他在備詢時指出：「要等到正式宣布。」 藍委曾銘宗質詢時追問財長是否有接到電話、代表留任，蘇建榮回應：「委員可以這樣說。」言下之意為財長將留任、持續耕耘我國財政政策。 (工商 ) #財長 #留任 #蘇建榮 #電話 #立院 也許您會感興趣 推薦閱讀 美財長呼籲各州盡速解封 避免經濟傷害 09:552020/05/11 財經 立院朝野協商 29日邀蘇揆赴立院報告 20:102020/05/11 政治 美財長預告 實際失業率恐達25％ 04:102020/05/12 國際大事 《國際社會》咳嗽不止 澳洲財長：已進行新冠狀病毒檢測 15:062020/05/12 財經 尷尬！澳洲財長國會報告沒戴口罩咳不停 16:572020/05/12 國際 馬斯克最強隊友發聲！川普喊話讓特斯拉加州廠開工 09:412020/05/13 財經 520有獎徵答！誰接到留任電話？6部長無人敢舉手 13:282020/05/13 政治 蘇內閣今總辭 啟動人事改組 04:102020/05/14 財經要聞 財長報喜 台灣Pay交易額 已達468億 04:102020/05/14 金融．稅務 大陸財長：將適當提高赤字率 10:122020/05/14 財經 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電別被騙！赴美設廠…驚爆3大致命傷 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 美股崩跌警報響？專家反揭進場訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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