財長蘇建榮今（14）日在立院財委會被詢問留任與否，他在備詢時指出：「要等到正式宣布。」

藍委曾銘宗質詢時追問財長是否有接到電話、代表留任，蘇建榮回應：「委員可以這樣說。」言下之意為財長將留任、持續耕耘我國財政政策。

(工商 )