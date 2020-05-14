上海商銀長期配合政府政策運用海外信用保證基金的保證機制，協助台商在海外拓展事業，共同發展我國經貿實力，2019年度承做海外信保績效優異，最近榮獲海外信用保證基金頒給「總送保融資金額特優獎」、「新南向國家融資金額成長特優獎」，及越南同奈分行、市政分行與忠孝分行獲頒「分行送保件數及融資金額績優銀行獎」，連中三元，全行獲頒五個獎牌，成為最大贏家。

上海商銀表示，該行成立105年以來，一貫秉持「服務社會、輔助工商實業、發展國際貿易」的經營宗旨，以企業金融為核心，以中小企業為主力客群，並以外匯及國際金融為競爭優勢，近幾年來加強布局亞太，連結香港子行上海商銀於歐美及大陸、香港等地的分行，提供台商客戶更完整的國際金融服務。向來善用信用保證基金的保證機制，除強化客戶信用品質，降低風險，也減少耗用資本，提高使用資本的報酬率，可謂一舉兩得。

上海商銀指出，2003年10月與海外信用保證基金簽立信用保證契約迄今已近17年，雙方長期緊密合作，承作海外信保金額向來領先同業，2019年市佔率超過24％，獨佔鰲頭，並捐贈海外信用保證基金，以厚植其基金規模，強化其承保與風險承擔能力，彼此相輔相成，相得益彰。

今年以來新冠肺炎疫情衝擊全球，影響海外台商營運，上海商銀強調，該行仍全力配合海外信用保證基金的紓困專案，協助台商共度難關，並將持續配合政府新南向政策，積極推展海外信保業務，協助台商取得融資管道，創造台商客戶、海外信用保證基金及銀行三贏的局面。

(工商 )