金管會鼓勵國銀拼紓困貸款訂獎勵辦法，導致國銀為拼紓困案量亂相叢生，甚至勞工紓困貸款還得加碼到100萬名，尤其公股行庫行員壓力爆棚紛向立委爆料。

立委江永昌14日指出，公股高層施壓拼紓困貸款案量，行員被逼找不需要紓困的人來貸款，金管會應訂出有效方案。金管會主管顧立雄坦言，政策很兩難，無法區分「為貸而貸」、還是真的有需求，但就算是貸款去消費、投資，「從振興觀點是可以接受的。」

江永昌首先問八大行庫董座是否有下紓困案例KPI，八大行庫董座都舉手說沒有。然而，江永昌指出，國銀為拼紓困貸款亂相生，每天行員陳情案件如雪片般飛來，許多公股行庫行員都苦不堪言，高層為美化紓困貸款案量不斷定每周要完成15-20件紓困案件。

還有像高雄銀行就規定每家分行在5月1日到6月30日間都要做50件業績，本來紓困是要針對有需求的企業來幫他們度難關，但在業績競賽下，變成不是找有困難的企業而是只要有資格可貸款的客戶就借，未來恐成一堆呆帳。

顧立雄表示，各部會訂紓困門檻條件是個兩難，假如訂太嚴苛，很多人就無法申請，但條件訂寬鬆就可能會發生無需求的人來貸款，但現在政策目標就是要讓紓困貸款標準降低，減少複雜性，加快紓困速度，勞動部有其政策目的，銀行作為資金仲介角色，會去因應各部會要求，讓民眾申辦貸款。

江永昌續問，「為貸而貸以及真正有需求的比重為何？」顧立雄表示，無法統計，許多人是有需要的，但也有許多人是因為有了這方案才來借錢的，但假如民眾借錢後進行消費，從振興消費觀點是可以的，利用10萬元進行投資、消費，還是可以促進經濟。

(工商 )