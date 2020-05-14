內閣今（14）天總辭，文化部長鄭麗君確定不續任。鄭麗君在中午臉書貼出「一千多個打拚的日子，感謝有您」近3千字文章，提到今年大選前夕，她告訴了5歲多的孩子及家人，她將在蔡總統順利連任後卸下職務，「如果總統阿姨連任，媽媽安心了，就可以回家陪你。」如今她希望兌現這個約定，回歸家庭在孩子上小學前專心陪伴他一段時間。

鄭麗君表示，後來肺炎疫情爆發，由於掛心疫情對藝文產業及藝文工作者帶來衝擊，防疫及紓困工作迫在眉睫，因而暫延了離開的時程。

這段時間以來，她跟文化部同仁全力投入防疫工作，逐步建立各式場館的防疫措施，近日也配合指揮中心，提出分階段開放建議辦理原則；另方面，積極爭取預算，推動歷來規模最大且難度最高的藝文紓困補助。如今，藝文紓困1.0已審查完竣，藝文紓困2.0預算提升，也推出線上申請，並接續上路，持續不斷電支持藝文產業工作者。

去年1月內閣總辭，鄭麗君原打算去職，感謝蘇院長誠摯邀請，後來決定留下來繼續服務。轉眼間，擔任文化部長已屆4年。回想5年多前，她還是在野黨立委，孩子尚未滿月，便趕赴立法院開議，開始忙於工作。4年前，我曾為了孩子年幼而掙扎是否入閣，「拚一下吧，或許可以為更多孩子預約一個不一樣的台灣。」因此，她以「服兵役」的心情接下文化部長，帶著文化政策白皮書，希望為台灣文化發展建立文化治理體系。

鄭麗君表示，只是身為母親，她眼看孩子一天天長大，心裡的掙扎與日俱增，對於自己無法送他上下課，沒能幫他做晚餐，沒能在他成長關鍵期多陪伴，心裡總是感到遺憾。

她表示，台灣文化多元美麗，有機會擔任文化部長，為人民服務，是一件幸福光榮的事。這次，謝謝蘇院長的成全，讓她可以遵守與家人的約定，把人生中的一段時間留給家人，專心陪伴孩子一段時光，以盡為人父母的責任。

鄭麗君說，還有許多工作是未竟之功，有些政策剛起步，還有法案及計畫正在行政院審查中，更多工作仍需時間才能看到成果。但是，她有信心，文化治理的基礎已經打下，眾人的理想可以一起拓寬台灣文化的道路。因此，她已完成階段性任務了，是時候讓新繼者有更嶄新作為。公共事務的本質就是一棒接一棒，每一棵前人種下的樹，未來都將開花結果。她感謝蔡總統四年來力挺文化發展，蘇院長亦始終全力支持文化施政，深信，文化一直都會是政府施政的重要核心。

鄭麗君年輕時懷抱文化理想，原以為只是個人浪漫情懷，後來擔任文化部長，以後她承諾不會停止對文化的關懷，將持續盡一己之力，和大家共同努力。並希望接下來有時間沉澱學習，以這些年從事智庫工作、立委及政務官等經驗，對於台灣的民主治理整理一些省思。

最後，她分享法國前總統密特朗說過的一個故事：將一塊石頭放在一塊石頭上面，一塊接一塊，這對我來說，是有意義的。曾經有一位異鄉人問工匠：「你們在做甚麼？」工匠回答：「我們在堆石頭。」接著在稍遠處，他又問另一位工匠同樣問題，對方卻回答：「我們在蓋一座大教堂！」 這正是理想與願景帶來的差異。

從事公共事務者，只要心中懷抱理想與願景，不論在政府或民間，不論堆的是哪塊石頭，終將能合眾人之力，一起起造心目中的大教堂。在追求理想的道路上，我們會再相遇，一起成為起造理想國度的快樂工匠！

(工商 )