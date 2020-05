國民黨主席江啟臣今天投書國內外媒體,談論我國爭取參與世界衛生大會 (WHA),指出今年許多因我國「口罩外交」的受惠國,仍對我國參與WHA案沉默不語,「這對蔡政府是個警訊」;國民黨和民進黨執政時都爭取參與WHA,結果卻大大不同,關鍵因素就在兩岸關係。

江啟臣今天投書國際媒體「外交家」 (The Diplomat),以「台灣與 WHO:人民的力量會獲勝」 (Taiwan and the WHO: People Power Will Prevail)為題,強調台灣的人民力量在參與WHA案,最終一定會勝利。

江啟臣說,台灣政府在這次防疫過程的確扮演重要角色,但民間的力量卻常被忽視。台灣民眾已從2003年的SARS疫情中學到經驗,因此在這次疫情爆發之初,就紛紛主動採取防護措施來防疫。

他認為,台灣的公民社會及非政府組織也會適時與政府合作,協助外國的人民對抗疾病、飢荒及貧困。

江啟臣表示,他身為中華民國最大的在野黨主席,樂見國際社會支持我國加入世界衛生組織 (WHO),因為這關乎全體台灣人民的基本人權。國際間會出現越來越多支持台灣參與世衛組織的聲音,不是基於政治考量,而是因為台灣公民社會的軟實力。

江啟臣今天另以「台灣成功參與世衛的關鍵思維」為題,投書國內媒體,表示力挺我國參與世衛組織的提案。他認為,國民黨執政時期曾成功參與世衛大會,關鍵主要是曾在「九二共識」下,兩岸政府所創造的互動與彈性,讓雙方有各自解讀空間,且並沒有被矮化的問題。

他說,他並非主張民進黨要接受「九二共識」,而是強調兩岸協商時的求同存異、基本互信,有助我國有意義地參與主流國際活動,至少不會讓中共因素變成鐵板一塊的阻力。

江啟臣指出,今年除了邦交國提案,和包括美國在內的數個非邦交國口頭照會世衛組織之外,許多因我國所謂「口罩外交」而受惠的國家,卻仍然對我國參與WHA案沉默不語,「這對蔡政府來說是個警訊」。

他強調,國際社會的支持極為重要,但不能忽視兩岸關係對我國提案的影響。中共無法代表台灣的2300萬人,中共不要再壓迫台灣的國際空間,也不要再漠視兩岸共同存在於國際社會的事實,而要以人民權益為先、以全球衛生治理的利益為先。民進黨政府應採取理性務實的方式,在確保中華民國主權的同時,找出應對及溝通的策略,改善兩岸關係。「中國打壓」不該是民進黨主政時官式國際外交節節敗退的藉口,也不應是原本號稱可以維持兩岸現狀的民進黨政府所無法克服的障礙。

江啟臣另強調,國民黨和民進黨執政時,都以自己認為較可行的方式爭取有意義參與世衛大會,但結果卻大大不同。顯然,關鍵因素就在兩岸關係的結,哪個黨可以讓這個結稍微鬆一點,就可以讓台灣2300 萬人更接近世衛組織體系一點。

(中時 )