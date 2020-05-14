台中大甲鎮瀾宮董事長、黑派大老顏清標傳出罹患肝腫瘤，已南下高雄長庚醫院接受換肝，歷經11小時手術，宣告成功。國民黨立委顏寬恆今表示，感謝社會各界對父親的關心，手術順利，請大家暫時先不要到醫院探望。顏清標今早也在臉書發文以3個「謝謝大家關心」回應近況。

顏寬恆今(14日)下午在臉書發文報平安，「首先感謝社會各界對家父顏清標的關心，家父接受二弟的肝臟捐贈移植手術已順利完成，寬恒懇請各位長輩先進、好朋友們暫時不要到醫院探望，讓父親可以安心休養也避免感染風險，同時為了不要造成醫院及醫療團隊的困擾，所以懇辭祈福花籃及一切慰問品」。

他還說，除了感謝大家之外，「最後也請大家幫標哥加油，期待標哥早日回到大家的身邊！」。

標哥顏清標也在臉書發文以3個「謝謝大家關心」回應外界關注，並提醒大家「近期天氣炎熱，一定要做好防曬」。

(中時電子報)