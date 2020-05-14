中央流行疫情指揮中心近日針對使用「疫止神通」的居家檢疫民眾進行問卷調查，在7,100份回收問卷中，民政人員的關懷以及「疫止神通」使用的整體滿意度，獲得平均8分以上。中央流行疫情指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，該結果顯示民眾接受度高，國家未來可將科技導入防疫。

指揮中心結合民間科技防疫能力，與宏達電(HTC DeepQ)、LINE合作建置聊天機器人「疫止神通」LINE Bot，今年4月3日開始上線，至今運作超過一個月。為瞭解居家檢疫民眾對「疫止神通」的評價，於5月4日至5月11日，針對15,968位曾使用該項服務的民眾，發送網路問卷，共回收7,100份，回收率達44.5%。

該問卷填答者的結構分布，性別以女性(57.46%)高於男性(42.54%)；年齡則以20歲至34歲最多，約佔53.86%，50歲以上使用族群亦有17.72%。其中滿意度調查共有3題，分別為使用「疫止神通」的整體滿意度；身邊親朋好友需要居家檢疫時，推薦「疫止神通」的可能性；以及居家檢疫期間，村里幹事等一線民政人員的關懷服務整體滿意度。

「疫止神通」各題項滿分皆以10分計算，上述3題平均得分依序為8.67、8.68及8.56分。此外，民眾對「疫止神通」7項功能性的評價，也均以「符合」及「非常符合」佔絕大多數，比率合計均達85%以上，上述評價將做為持續精進相關功能之參考。

指揮中心表示，根據調查結果，「疫止神通」可適當輔助第一線民政人員的關懷作業，減輕其工作負擔，並針對回報無症狀的民眾，視需求給予不定時的關懷慰問。透過人與科技的結合，讓居家檢疫關懷工作，獲得民眾高度肯定。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，隨著社會的開放，未來需要做居家檢疫的人不會少，如何把效率提升，資訊化的服務會有幫助，指揮中心將持續精進，將防疫做好。

(中時 )