雲林縣大埤鄉農民林秀春和老公徐銘遠以冷凍真空乾燥法製果乾，方便外出攜帶，也讓小朋友不再挑食拒吃水果。（許素惠攝）

雲林縣大埤鄉農民徐銘遠建置冷凍真空乾燥系統製果乾，讓水果養分及色澤不流失、方便外出攜帶。（許素惠攝）

雲林縣大埤鄉農民徐銘遠、林秀春夫婦為了服務上班族，以及吸引不愛吃水果的小孩吃水果，以冷凍真空乾燥法將抽乾各種水果水分，完整保留養分及原色，方便攜帶，意外的是，有人覺得比乾燥花漂亮而捨不得吃，當做擺飾妝點環境。

徐銘遠、林秀春對農業的想像不僅只於一級的生產，夫妻投注20餘年光陰，打造雲林縣內唯一面板水耕蔬菜農場，提供好品質的乾淨蔬菜，並接待農村旅遊遊客，開放讓學生或一般民眾體驗播種、採收等，成為食農教育的園地，讓農業進展到二、三級。

曾是上班族、現為人母的林秀春，聽過去同事抱怨許多水果得因洗切，不方便帶到辦公室吃，不少小朋友也挑食不吃水果，她和老公靈機一動，想出以冷凍真空乾燥法，讓水果保留完整養分及天然色素，又不會溼黏好攜帶。

徐銘遠指出，市售最早的果乾是油炸而成，後來進階到高溫烘培，目前泰半以低溫烘焙製成，但不論是油炸或高、低溫烘焙，都會破壞水果中的維生素C、青花素等營養，純粹成為零食。

徐銘遠說，冷凍真空乾燥是先將水果急速冷凍，然後在真空下抽乾水分，可以完全留住養分，而且固色效果很好，讓果乾保持新鮮時的色澤。

林秀春表示，由於顏色漂亮繽紛，不少孩子以為是糖果爭著要吃，也讓不方便攜帶的上班族能隨時補充天然水果，不過，竟有人覺得太賞心悅目而捨不得吃，放在窗台或桌上當擺飾欣賞。

(中時 )