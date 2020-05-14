真的是喪心病狂！泰國5名老師，夥同2名畢業生，輪姦一名14歲女學生超過一年，還逼拍不雅片。泰國警方已逮捕7名惡狼，進行調查，泰國教育部也下令將5師撤職，並設立專案小組調查。

據泰國網報導，日前泰國莫拉限府一名老婦前往當地警局報案，稱其14歲的外孫女被學校老師性侵一年多，期間還被拍下不少不雅影片，警方接到報案後立即著手調查。

警方初步調查，性侵女孩的老師共有5人，另外還有2名被這些老師教過的畢業生。5名老師從去年3月份便開始性侵女孩，女孩因為害怕、羞恥，便一直沒敢告訴其他人，直到被其外婆發現後報案。

泰國世界日報報導，警方調查發現，數學老師威蓬（35歲）是始作俑者，從去年開始強姦受害14歲初中2年級女學生，大部分作案地點為教師宿舍。喪心病狂的是，他還叫來了其他男同事，甚至2名自己教過的學生，一起對女學生施暴。

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(中時電子報)