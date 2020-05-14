臺灣花卉品種多元、品質優良，深受國內外消費大眾喜愛。受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)影響，花卉產業亦受衝擊，農委會農糧署推動花卉產業紓困與振興措施，攜手產業共渡難關，為普及民眾生活用花，協助花農開拓多元行銷管道，農糧署與臺中市政府輔導火鶴花產業發展協會共同推廣「以花祈福」宗教用花活動。

農糧署表示，這是結合臺中大甲鎮瀾宮、樂成宮、外埔三清總道院、豐原慈濟宮、松竹寺、潭水亭觀音媽廟與萬春宮及臺北木柵指南宮等8家知名廟宇共同推動「以花祈福」活動，以鮮花敬拜神明，並與大甲鎮瀾宮及外埔三清道教總廟合作推動花卉禮盒電子商務行銷，客製化寺廟聯名鮮花及祈福卡禮盒，提供民眾另一花卉選購模式，參拜的花卉可將花帶回妝點居家，美麗繽紛又保平安。

農糧署表示，臺灣火鶴花品種多樣化，紅花「丘比特」充滿熱帶風情、粉色「羅莎」浪漫清新、紫花 「霹靂馬」新潮時尚及綠色「翠綠」健康活力，心型佛焰苞片包裹長柱狀肉穗花序，宛如虔誠愛心獻上一束心香，參拜神明的最佳選擇。火鶴花周年生長、瓶插壽命長且品質優良，是臺灣主要外銷花卉之一，主打日本等外銷市場，深受國內外消費者喜愛。

但受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)國際疫情影響，火鶴花產業亦受衝擊，農糧署攜手臺中市政府民政局及農業局，輔導台灣火鶴花產業發展協會與臺中7家廟宇及臺北木柵指南宮共同推動「臺灣火鶴 花香祈福」宗教廟宇用花推廣活動，推出首創客製化寺廟聯名袖套鮮花禮盒及祈福卡，並搭配不同花材及各寺廟平安符等組合，推廣廟宇用花，提高國內用花需求，藉此降低疫情對國產外銷花卉所帶來的影響。

農糧署說明，樂成宮、豐原慈濟宮、松竹寺、潭水亭觀音媽廟及萬春宮，皆有提供民眾「以花祈福」活動，誠摯邀請大家共同來參與，另火鶴花產業發展協會與大甲鎮瀾宮合作推出的祈福花禮已於5月12日起在大甲鎮瀾宮的電子商城正式上架販售，外埔三清總道院與木柵指南宮則推出敬花搭配祈福卡向神明祭拜祝壽活動，信眾隨喜添油香，或向廟宇訂購火鶴花禮盒，祈求神明賜福，參拜禮成後可將鮮花供奉寺廟或攜回，將神明賜福帶回家中，可保庇闔家平安。

農糧署指出，臺灣花卉品質優良、種類繁多，火鶴花之外，金黃絢爛的文心蘭、清新幽雅的蝴蝶蘭、吉祥寓意的百合、紅豔喜氣的腎藥蘭、可愛飄逸的洋桔梗及清雅高潔的菊花，皆是禮敬神明、花香祈福的首選，農糧署邀請大家一同參與鮮花祈福活動，也歡迎各地廟宇共同響應，採用當地盛產花卉入廟祭拜，讓花香傳達信眾最誠摯的祈願。

(工商 )