創業家（8477）旗下的電商平台松果購物（6740）受惠母親節檔期搶先開跑及家電促銷活動，助推美妝、食品及3C消費力道，4月營收創歷年同期新高外，14日公布自結4月稅後盈餘更達491.5萬元，年增逾八成。

松果購物4月平台成交金額（GMV）達2.08億元，營收3,684萬元，年增71％，累計今年以來營收達1.42億元，較去年同期成長89％，雙雙創下歷年同期新高，14日公布自結稅後盈餘491.5萬元，年增80.1％，每股大賺0.31元，成功維持第一季強勁的營運表現。

松果購物董事長郭家齊12日在興櫃業績發表會中表示，今年以來因疫情關係造成消費板塊轉移，松果購物具備新開店平台模式、新核心思維、新技術應用等三新模式，已成功在對的產業中站穩對的位置，對後續發展抱持樂觀態度。

松果購物總經理吳佩雯同樣表示，4月始松果購物推出「中小企業單店百萬補助計畫」，協助店家能夠在疫情下維持開發與調整商品的腳步，截至目前為止已有逾1,500家業者參與，加上經濟部推出「零售業上架電商服務推動計畫」，預計補助共1,000家零售業者，每家可請領最高補助上限10萬元，也促進實體零售店家跨足線上零售通路。

展望5月份，除母親節相關禮品持續熱銷，隨松果購物即將屆滿4周年，周年慶活動也有望挹注營收成長動能，13日更宣布與神腦生活共同攜手，推出品牌年度最優惠的開店慶，包括蘋果商品、任天堂遊戲機等均祭出相關優惠，期待透過品牌力共同創造3C超級品牌通路，實現品牌與通路共贏目標。

(工商 )