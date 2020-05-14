隨著四月營收已全數揭曉、首季財報密集公布中，市場焦點著重基本面表現，華通（2313）、精材（3374）等15檔4月營收及首季獲利雙創歷年同期新高的績優生，展現力抗新冠病毒的堅強韌性，躍居內資拚520行情的拉抬首選，後續領軍大盤衝鋒的機率相當高。

台股向來流傳「五窮六絕」魔咒，今年又逢新冠肺炎疫情來攪局，進一步拉開個股間強弱分野，基本面選股成顯學，法人建議，篩選4月營收與首季獲利同步報喜，搭配投信率先大舉卡位之標的，短線在520總統就職典禮前，可望發動起一波剽悍漲勢。

盤面上，華通、精材、京元電子、台光電、台燿、立積、聯詠、健策、矽格、譜瑞-KY、世界、日月光投控、信邦、閎康、M31等15檔，且近20日來吸引投信積極進駐，買超張數介於百張至萬張不等，順利入選多頭先鋒部隊。

由台積電轉投資的精材，除有富爸爸撐腰外，自身業績表現亦不俗，第一季稅後純益繳出1.6億元，每股純益（EPS）0.59元，比起去年同期的每股淨損1.2元，獲利明顯改善；其4月營收達4.77億元，年增86.1％；累計前4月營收為19.05億元，更較去年同期大翻1.32倍，投信已連續16日加碼。

台新投顧副總黃文清指出，4月營收剛熱騰騰出爐，15日前季報也會陸續公告，當前選股應以基本面為重，主因業績好壞將顯著反映在股價走勢上。另觀察該15檔優質股，多屬半導體族群、蘋果概念股，加上內資有意作多，許是看好下半年5G手機銷售動能。

運達投顧分析師洪任浚表示，第一季通常為產業淡季，少數營運逆勢登同期高的個股，發揮淡季不淡的實力，隨著全球疫情逐步趨緩、歐美各國相繼解封，產業將迎來復甦潮，預期該15檔全年業績有機會節節高升。

至於疫情受惠股，洪任浚認為，就算疫情減緩，難保不會有捲土重來的可能，因此防疫需求不減，將持續支撐相關族群營收表現。

(工商 )