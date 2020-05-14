天道盟太陽會大同分會一名張姓小弟，疑因替組織收取一筆債務時，從中暗槓20萬元遭發現。組織不動聲色，使計謀騙他到大同區一棟民宅，將其毆打凌虐致死。警方日前已逮捕動手的李姓幹部等6人，今日再將幕後教唆的該組織劉姓會長等7人法辦，另查出該黑幫涉恐嚇飯店、醫美診所等多案也一併送辦。

北市刑大表示，遭逮的會長劉丁柱（59歲），綽號「柳丁」，他到案後雖否認教唆將張姓小弟凌虐致死，推託是底下幹部自己的主意，但檢警因已掌握關鍵事證，仍認定他為幕後藏鏡人。

警方認定劉姓會長為幕後黑手，攻堅將其逮捕。（圖／翻攝畫面）

警方調查，遭凌虐致死的張姓小弟，2年多前被叫去收一筆100多萬元債務後，卻未如實上繳全額款項，被組織懷疑私吞了20萬元，還一度推託不出面。直到月前李姓幹部等人誘他出面至大同區一棟民宅。張姓小弟才剛下車就被押進屋內毆打、凌虐，逼問錢的下落，拷問約1小時後傷重不治，殘忍畫面還一度在網上流傳，社會譁然。

幹員兵分多路，將太陽會大同分會多名幹部逮捕到案。（圖／翻攝畫面）

警方事後大動作循線追查，在新北市逮獲動私刑的李姓幹部等6人，但仍持續蒐證，想逮幕後黑手，昨見時機成熟，終於出動上百警力，兵分多路將「柳丁」等多人逮回，並查扣幫徽、本票、帳冊及槍砲毒品等。目前警方仍偵訊中，將朝組織犯罪等罪嫌將柳丁等1票黑幫人士送辦。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)