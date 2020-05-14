因「追婚成功」聞名的追分車站興建於1922年，目前列入台中市市定古蹟，最近卻被發現車站屋簷下方的木板破損脫落，且木構結構遭白蟻蛀蝕、電線裸露等多項問題，市議員陳世凱憂心車站結構損壞恐危及民眾安全，14日邀集相關單位會勘，要求儘速修復。

陳世凱及立委蔡其昌辦公室、交通部台鐵管理局、文化部文化資產局、台中市文化局等單位代表到追分車站了解站體受損情況，陳世凱說，追分車站是台中海線地區面積最大的木造車站，更有海線五寶之稱，更因「追婚成功」等寓意常掀起購票熱潮。

指著屋簷下的木造結構受損處，陳世凱說，車站被列為市定古蹟，但木板破損脫落且局部雨淋板變形、起翹，更別說牆面粉刷層受潮導致嚴重凹凸、臨軌道測鐵製天溝破洞等問題，加上白蟻蛀蝕站體，等車的民眾往往承受很風險，相關單位應儘速修復，讓車站百年時能重現全新風貌。

台鐵管理局指出，目前持續辦理追分車站委託相關計畫及規畫設計，將進行修復再利用補遺計畫；文資局也當場允諾會補助修復工程相關經費。陳世凱也呼籲相關單位能活化追分車站相關設施與空間，盼藉以帶動地方發展。

(中時 )