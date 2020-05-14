淡江社團發出爭議性文宣（翻攝自臉書／戴上容新北傳真）

淡江大學詞曲創作社團近日宣傳成果發表，13日臉書宣傳貼文「台女欠幹又欠扁」，充滿性別歧視文章，引發網路熱議，該社團昨晚急PO道歉文滅火，表示社團已取消此樂團發表資格；淡江大學秘書室14日回應，校方性平會已經展開調查，學務處也會有輔導措施。

淡江大學詞曲創作社臉書粉專昨貼出樂團宣傳文，以〈台女終結者XX（人名）〉為主題，文中表示「好的女生必須要，下得了tinder（社交APP），上得了床。台女真的欠幹又欠扁，就讓我們舉起男人的法槌，看到一個打一個，沒有制裁到台女絕不放下！」貼文一出立即引起網友撻伐。。

該社團昨晚緊急PO出道歉文表示，該篇涉及性別歧視的內容，已下架處理，同時已取消該團的表演資格，並強調爭議文章是團隊自己介紹，並非詞創社及全體詞創社社員的立場。對於「未將不當言論審視過後，就將其文發出」，向所有淡江學生以及感到不適的讀者鄭重道歉。

大批網友仍不滿紛紛留言，「仇女還刪文？」、「該請當事人出面說明一下」、「不知道這5位成員是否記得自己媽媽也是台灣女性呢？還是都是垃圾桶撿來的。」、「原來只是發文的審查有疏失，而不是檢討為什麼會有這種言論出現啊」

淡江大學秘書長劉艾華14日代表淡大回應，青年人創作不應逾越分際，已請其刪除此篇PO文，且不得發表此詞曲創作，該社團已取消此樂團發表資格，並且在網頁道歉。由於涉及性別議題，本校性平會已經展開調查，學務處也會有即時的輔導措施，期能導正此種偏差的觀念與行為。

(中時 )