中共全國兩會召開在即。北京市委書記蔡奇昨到兩會駐地，檢查兩會服務保障工作，並向一線的工作人員慰問。他強調，全國兩會是全國人民政治生活中的一件大事。做好兩會服務保障是首都的應盡職責，是當前的重要政治任務。要以高度的責任感使命感，嚴格落實防疫措施，細緻周到做好服務保障，為全國兩會營造良好健康的環境。北京市委副書記、市長陳吉寧一同檢查。

北京日報社新媒體報導，蔡奇、陳吉寧走進北京飯店駐地，察看入口體溫檢測、安全檢查等工作，並詳細詢問防疫人員配備情況。叮囑今年兩會期間抓好常態化疫情防控尤為重要，要配齊力量，加強值班值守。駐地樓內，北京市領導先後走進餐廳、廚房、會場等地，檢查用餐區域佈置、通風消毒、食材供應等後勤服務保障和防控措施落實情況。看到餐廳外放置了一次性手套、測溫槍、口罩自封袋等防護用品，蔡奇肯定說，駐地酒店要承擔主體責任，注重細節，在嚴格落實防控要求的基礎上，提供貼心服務。

北京全市交通、電力、排水、燃氣、熱力、環衛等各類城市運行保障力量已準備到位。蔡奇來到北京會議中心駐地，詳細瞭解城市運行服務保障工作，並察看大會服務車輛，叮囑配齊防疫用品，科學安排乘車座位，確保安全舒適。

在核酸檢測採樣點，蔡奇檢查採樣工作流程和樣本送檢等工作，並看望慰問醫護人員，要求優化流程設計，實現報到和核酸檢測無縫銜接。他還檢查了駐地垃圾分類工作，要求加大宣傳力度，落實好垃圾分類要求，發揮示範帶頭作用。

蔡奇在檢查中指出，這次全國兩會是在常態化疫情防控的特殊背景下召開的，要時刻繃緊防控這根弦，加強駐地管理，做好健康監測，完善應急預案，發現突發情況及時處置報告。強化市政保障、食品供應、交通組織、環境衛生、接待服務、網路通信等各環節服務保障，確保城市平穩運行，為代表委員履職提供優良環境。

(中時 )