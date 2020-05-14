新北市一名吳姓男子（28歲）昨（13）日晚間19時許，在樹林區文化街散步時，突然間遭到另一名李姓男子（43歲）追討500元債務，2人因此爆發肢體衝突，吳男將整起事間經過PO上臉書，竟鬼扯「第一次遇到隨機傷人事件，我整個背部都瘀傷。」警方介入了解後，發現2人根本是舊識，並無「隨機傷人」，由於2人互告傷害，警方訊後將2人函送法辦。

警方調查，吳男昨日晚間於樹林區文化街與復興路交叉口的公園散步，坐在公園內椅子上休息時，李男突然出現，並向他索討500元債務，李男見吳男並沒有還款誠意，憤而持安全帽攻擊，2人因此產生肢體衝突。

警方介入調查後發現，2人根本是舊識，還曾經並肩聊天遭監視器拍下。（圖／翻攝畫面）

事後，吳男將影片PO上臉書，竟聲稱遇到「隨機傷人」事件，文中還鬼扯「第一次遇到神扯的事……我只能公布這個隨機傷人先生的影片，大家遇到這個人快跑。」但警方介入調查後發現，2人根本是舊識，還曾經並肩聊天遭監視器拍下，因為500元債務談不攏才撕破臉，由於2人互告傷害，訊後依法將2人函送法辦。

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(中時電子報)