板橋女童從14樓墜樓後，奇蹟似走進大樓搭電梯回家。（讀者提供/吳家詮傳真）

新北市板橋一名國小三年級女童，昨從住家14樓頂樓墜落，竟然奇蹟般的自己爬起來搭電梯回家，原以為她僅受輕傷，但經送醫檢查，發現有氣胸、肋骨斷裂、肝臟破裂等嚴重症狀，經過手術搶救，目前還在加護病房觀察中。

這名國小三年級女童，昨天放學回家後，到住家14樓頂樓騎腳踏車。因頂樓風大，鐵門吹到關起來，女童回不了家，竟異想天開打算從頂樓往下爬，回到6樓住家，結果失足墜落至1樓花圃。

從社區監視錄影可看到，女童墜地後，在地面花圃滾動了幾下，就自己爬了起來，走進大樓搭電梯，警衛室的警衛見她頭流血，她回說從樓上摔下來，讓警衛也嚇了一跳。

女童自己搭電梯回家，國三的姊姊見她滿臉是血，嚇到急忙打119報案，將女童送醫檢查。後來女童被送往亞東醫院急救，查出有氣胸情況，緊急進行手術。

警方勘查現場，發現女童墜落，疑先撞到2樓遮雨棚，最後掉落軟土的花圃，所以減緩了墜樓時的重力加速度，因此命運保命，還能自己走路、搭電梯回家。

不過警方還是呼籲，遇到頂樓走道大門被反鎖，還是要留在頂樓，以敲打門板，或呼喊求救的方式等候救援，絕對不能學「蜘蛛人」攀爬，一個不小心就會墜樓喪命。

(中時電子報)