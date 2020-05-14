中職周五起2千人入場 開放吃餐盒禁自帶零食 14:272020/05/14 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中職雖開放觀眾入場但禁止飲食，上周末天氣炎熱，不能買冰涼飲料的觀眾甚至自備電風扇，票房也受影響。（資料照片 陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華職棒日前開放觀眾入席，中央流行疫情指揮中心表示，這周開始將觀眾人數提高到2000人。對於飲食是否開放，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，僅開放他們準備的餐盒，暫時不開放個人攜帶零食進入，同時也開放親子坐在附近，周五開始執行。 (中時 ) #開放 #餐盒 #中央流行疫情指揮中心 #零食 #周五 也許您會感興趣 推薦閱讀 大倉久和 推六款美味外帶便當 04:102020/05/10 產業．科技 南市率先開放校園 中市16日跟進 04:102020/05/11 政治要聞 申請防疫補償金 民眾怨錢沒進來 18:202020/05/11 政治 住都大飯店贈250個暖心餐盒給聖保祿醫院 20:592020/05/11 生活 好天氣只到周五 輕颱「黃蜂」這天最靠近台灣 22:272020/05/12 生活 中職禁食令 最快周五取消 04:102020/05/13 運動天地 《國際產業》美國百貨JC Penney傳融資4.5億美元 周五申請破產 11:592020/05/13 財經 指揮中心：依國別評估縮短商務人士居檢天數 12:372020/05/13 政治 Si Bao實名製元氣餐盒拓展防疫新商機 16:422020/05/13 生活 感謝警察辛勞 中悅建設、皇家薇庭贈暖心餐盒 11:092020/05/14 生活 生活熱門新聞 爽拿10萬紓困...男存款曝光 網罵爆：真的貪 - 生活 中颱黃蜂這7天最危險 賈新興：中南部警戒 - 生活 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 女大生激戰男友 噴了到處都是… - 生活 連7天＋0成功！台灣本土32天沒案例 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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