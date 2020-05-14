中華職棒日前開放觀眾入席，中央流行疫情指揮中心表示，這周開始將觀眾人數提高到2000人。對於飲食是否開放，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，僅開放他們準備的餐盒，暫時不開放個人攜帶零食進入，同時也開放親子坐在附近，周五開始執行。

(中時 )