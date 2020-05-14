高爾夫PGA美巡賽下個月就要走出新冠肺炎疫情重啟賽事，儘管PGA本季賽程因為疫情影響，必須在短短25周塞進28場賽事，現任世界球王麥克羅伊（Rory Mcllroy）還是相當開心終於等到恢復比賽這一天，表示復賽的前三站賽事他都預計參加。

麥克羅伊今天透露，他打算先參加復賽第一站、6月11日到14日在美國德州沃斯堡的嘉信理財挑戰賽，接著問鼎在南卡羅來納州舉辦的傳承盃高球賽，然後是在康乃狄克州的旅行者錦標賽。

麥克羅伊補充：「這就是我的計劃，先打PGA前三站賽事。能夠回到球場比賽太棒了，當然為了恢復比賽，一定會因為疫情有很注意事項，以及該做的防疫工作，我相信PGA官方有很健全的安排，如果能夠正確執行，我覺得6月11日開賽沒問題。」

PGA官方已經寄給選手長達37頁的防疫備忘錄，希望選手為了大家健康安全可以配合，麥克羅伊回應：「我認為採取必要的預防措施，像是戴口罩、勤洗手或消毒手部、確保安全社交距離，我覺得這些都是可以做到的。」

(中時 )