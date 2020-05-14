大陸近期從新冠疫情中恢復，當局盼能透過大型建設快速讓經濟恢復正軌，地方債發行量也屢創新高。數據顯示，截至本月13日，今年以來，地方債發行規模突破2兆元（人民幣，下同）大關；專家認為，近期專項債將再投放1兆元，5月地方債發行規模創紀錄的可能性相當高。

5月以來，地方債發行如火如荼，正是4月地方債發行低谷後的反彈。根據Wind數據顯示，截至5月13日，今年以來各地已發行地方政府債券共計約2兆0927億元；其中，5月以來已發行約1955億元。按各地已披露數據統計，5月14日至20日仍有約1935億元地方債待發行，屆時，5月發行規模將達3890億元，遠超4月全月2867.6億元的規模。

多位業內人士認為，第三批1兆元專項債額度下達並要求在5月底前發行完畢，預計5月可迎來超兆元的專項債發行，地方債供給規模創紀錄是大概率事件。

(旺報 )