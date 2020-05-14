美國海軍日前解密3起空中遭遇「不明飛行現象」（unidentified aerial phenomena, UAP）的「驚險報告」，內容描述了不明飛行物體積小如手提箱，卻如何也無法辨識身分。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國海軍4月解密3起先前戰機空中偶遇不明飛行物的相關驚險報告及影片，CNN昨（13）日取得這批文件內容。

其中一份2014年3月26日的報告描述，這個不明飛行器體積似乎很小，差不多像「手提箱」那麼大，顏色為銀色。當時，在空中的海軍F/A-18大黃蜂戰鬥機駕駛稱無法認清飛行器的身分，後續要再追蹤這個物體卻什麼都看不到。

另一份2013年11月的報告則描述，F/A-18大黃蜂戰鬥機駕駛目擊飛行器兩邊機翼加總的翼展長度約只有5英呎（約152公分），並且漆成白色與其他不明圖案，報告指出，由於體型太小，他們判定飛行器為無人飛行系統（Unmanned Aerial System，UAS）。

2013年6月27日的另一次偶遇報告則描述，飛行器為白色，大小和無人機及飛彈差不多大。

即便報告描述這些空中不明物體可能為無人機，美國軍方至今卻找不出究竟是誰在操控這些無人機，報告指出，在偶遇事件過後，軍方曾聯繫當地無人飛行系統營運商，卻沒有人承認。

這些不明飛行器對當地海軍戰機軍事訓練造成重大安全挑戰，一名報告作者警告，「我認為我們的F/A-18大黃蜂戰鬥機和其中一架不明無人飛行系統空中相撞只是時間早晚的問題。」

另外也有人懷疑，這些不明飛行物可能是俄羅斯或大陸操控的無人機，目的是蒐集美國軍方執行任務的相關資訊。

事實上，美軍4月底就已公布這3起美軍空中遭遇UFO的畫面，當時畫面就顯示不明飛行物體移動速度飛快。前美軍情報官員艾里松多（Luis Elizondo）2017年曾表示，他個人相信，人類可能並不孤單。

(中時電子報)