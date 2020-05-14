文化部衛福服溝通不良？ 陳時中回應了 14:332020/05/14 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遭批文化部與衛福部溝通不良，陳時中否認。（疾管署直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲稱文化部與衛福部的橫向溝通似乎有問題，至今兩廳院何時開放還沒有結論。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，實則任一縣市，只要能做好三件事，即個人防線能夠做好、展演空間能做有管理的能力，且主管單住能夠確實監督、執行，就沒有所謂何時宣布，「方法就在那邊」因本來就已宣布做得到可逐步開放。 陳時中也表示文化部與衛福服間並沒有捍格，文化部仍持續在持續規畫相關規定，仍呼籲主管單位要提醒所屬單位，放寬規定後怎麼樣做，確保個人健康，防疫新生活能夠做好，就沒有問題。 (中時 ) #陳時中 #能夠 #文化部 #衛福 #有問題 也許您會感興趣 推薦閱讀 酒店何時復工 業者三問陳時中 04:102020/05/10 生活新聞 新北要11日撥款 陳時中稱很難 04:102020/05/10 生活新聞 花蓮市325件申請案 急送衛福部 04:102020/05/10 生活新聞 紓困讓2022提前開打？葉元之爆：這2人是綠選新北人選 11:312020/05/10 政治 台灣防疫讚 陳時中歸功醫護警覺性把關 15:252020/05/10 生活 連28天沒本土病例 陳時中：520總統就職會建議放寬人數 14:162020/05/10 生活 急難紓困爭議 侯友宜：以民眾快速拿到為主 12:342020/05/11 政治 兩個月核定738人 綠委質疑衛福部辦理紓困效率不彰 13:002020/05/11 生活 國家漫畫博物館計畫生變，將另覓地點設置 19:562020/05/13 生活 文化部另覓國漫館？中市府：恐讓市民失望 11:112020/05/14 生活 生活熱門新聞 爽拿10萬紓困...男存款曝光 網罵爆：真的貪 - 生活 中颱黃蜂這7天最危險 賈新興：中南部警戒 - 生活 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 女大生激戰男友 噴了到處都是… - 生活 連7天＋0成功！台灣本土32天沒案例 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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