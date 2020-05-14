台北市長柯文哲稱文化部與衛福部的橫向溝通似乎有問題，至今兩廳院何時開放還沒有結論。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，實則任一縣市，只要能做好三件事，即個人防線能夠做好、展演空間能做有管理的能力，且主管單住能夠確實監督、執行，就沒有所謂何時宣布，「方法就在那邊」因本來就已宣布做得到可逐步開放。

陳時中也表示文化部與衛福服間並沒有捍格，文化部仍持續在持續規畫相關規定，仍呼籲主管單位要提醒所屬單位，放寬規定後怎麼樣做，確保個人健康，防疫新生活能夠做好，就沒有問題。

(中時 )