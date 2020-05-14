美國《富比世》雜誌發佈了2020年「全球上市公司2000強」排行榜，以手機、智慧硬體和IoT平台為核心的小米位列第384位，較2019年的排名上升42位，另外，小米今年將按計劃推出最少10款5G手機，並會加大研發投入至100億元。

《富比世》雜誌每年評選出「全球上市公司2000強」，該榜單被視為全球最權威、最受關注的商業企業排行榜之一，排名以營業收入、利潤、資產和市值的綜合評分為依據，在最新出爐的榜單中，小米市值為315億美元，於「全球上市公司2000強」排行榜，名列第384位。

小米集團2019年各項業務保持穩定增長，總收入突破人民幣2000億元，達到2058.4億元人民幣，按年增長17.7%，過去九年的年複合增長率達112%；經調整淨利潤人民幣115.3億元，按年增長34.8%。

小米創始人、董事長兼首席執行長雷軍先生表示，過去一年，小米進行了品牌、產品線、組織結構和管理系統等一系列重大調整，在4G轉換至5G的關鍵時刻，實現了業內罕見的庫存水平，目前集團的國際化步伐亦加速前進，境外收入佔比近半，成為一家真正的全球化公司，今年小米會繼續堅定5G+AIoT的戰略方向，加碼投資規模。

根據市場調研機構發佈的最新數據，小米首季智慧型手機出貨量在市場整體下滑的情況下，仍能逆勢增長，Canalys數據顯示，首季全球智慧型手機出貨量按年下滑13%至2.72億支，而小米期內出貨量仍按年升9%，增幅是主要手機廠商中最高，市場份額升至11.1%，穩居全球第四，而IDC數據顯示，首季度全球智慧型手機出貨量下跌11.7%至2.76億支，小米出貨量逆市升6.1%，市佔率10.7%。

另外，根據Canalys數據，今年首季度小米在西歐市場的出貨量大增79%，冠絕同儕，市佔率升至10%。其中，西班牙市場的出貨量大增46%，市佔率攀升至28%，排名第一，目前境外市場收入已達912億元，佔總收入的44.3%，截至2019年12月31日，小米的產品已進入全球90多個國家和地區。

小米今年將按計劃推出最少10款5G手機，並會加大研發投入至100億元人民幣，未來五年在5G+AIoT的投入由人民幣100億元加碼至超過人民幣500億元，以確立在智慧生活領域的絕對地位。

(時報資訊)