高通宣佈，2020年「高通台灣創新競賽」的入圍名單，由運用5G、蜂巢式物聯網、機器學習等科技，以開發XR、智慧農業、智慧醫療、智慧工業、智慧城市等相關應用為主的10支新創團隊獲選，各隊除將獲得1萬美元入圍獎金外，並將開展為期六個月的育成計畫。

第二屆「高通台灣創新競賽」在科技部指導及與台灣科技新創基地(TTA)、Techstars合作下，於今年二月起跑，因應疫情，所有實體說明會改為線上舉行，獲全台新創團隊踴躍報名，高通團隊深感振奮，經過線上面談及評選，高通於今天公布10支入圍團隊名單。

2019年第一屆「高通台灣創新競賽」的成功，各界有目共睹，為進一步扶植台灣新創生態系發展，高通於今年三月落成啟用「高通台灣創新中心」，作為「高通台灣創新競賽」基地，具體支持台灣新創型中小企業成長；入圍團隊將能在中心測試與精進其產品或解決方案，增進市場性和競爭力。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，今天公布的第二屆「高通創新競賽」入圍團隊及遴選進入「高通Techstars業師輔導計畫」的團隊都非常優秀，不但研發範疇多元，創新科技的水準更令人驚艷，高通期望透過自身的行動技術平台，協助更多台灣新創團隊在此5G、AIoT帶來萬物互聯的時代，在不同的垂直市場發展創新，發光發熱；也希望入圍團隊能夠充分運用高通提供的技術支援和經驗，提升產品競爭力，甚而透過高通國際網絡的推介，加速商品化、國際化，讓更多台灣新創團隊的優秀實力被國際看見，讓台灣新創生態系及企業研發能量成為推動全球萬物聯網的生力軍。

本次10家具創新軟體或硬體解決方案的的入圍團隊名單為Data Yoo(悠由數據)、Ganzin(見臻科技)、ioNetworks(艾陽科技)、Lubn(樂邦安控)、Lulupet(智聯科技)、Maxon Creative(麥成文創)、QT Medical(美商宇心生醫)、Smart Tag(智慧貼紙)、xMight(岳鼎)、Yallvend(業安科技)。

第二屆「高通台灣創新競賽」除了將提供入圍團隊競賽獎金，也將安排輔導協助、工程資源，及鼓勵申請專利等獎勵；另外，高通將與Techstars合作舉辦系列工作坊為入圍團隊提供商業輔導等相關領域的培訓及國際級頂尖業師指導。決賽預訂於今年底舉行，屆時將由業界專家組成的評審團選出一支優勝與兩支優選隊伍，獲得總計30萬美元決賽總獎金。

另外，為擴大支持台灣新創生態系發展，第二屆「高通台灣創新競賽」攜手全球頂尖知名加速器Techstars，為入圍新創團隊提供國際級商業課程及頂尖業師輔導，還加碼遴選10支優質新創團隊進入「高通Techstars業師輔導計畫」，為更多台灣優秀的新創團隊提供鏈結國際的機會，提升競爭力。

(時報資訊)