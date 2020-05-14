TrendForce旗下拓墣產業研究院公布最新調查，指出2020年首季封測產業淡季不淡，全球前十大業者營收年增達25.3％。然而，由於新冠肺炎疫情衝擊終端需求急凍，加上近期中美貿易衝突再度升溫，預期封測業下半年營運恐面臨嚴峻挑戰。

拓墣產業研究院表示，延續中美貿易戰和緩態勢，配合5G、人工智慧（AI）晶片及手機等封裝需求帶動下，2020年首季全球封測產值持續向上，全球前十大封測業者營收達59.03億美元，年增25.3％。

其中，日月光投控（3711）旗下日月光穩居龍頭，首季營收13.55億美元、年增21.4％，主要受惠5G手機天線封裝（AiP）及消費性電子等應用帶動。第4名的矽品同樣受惠上述應用需求，首季營收8.06億美元、年增達34.4％，與第3名江蘇長電的差距已逐步拉近。

排名亞軍的艾克爾（Amkor）受惠5G通訊及消費電子領域需求強勁，首季營收達11.53億元、年增28.8％。記憶體封測廠力成（6239）位居第5名，在金士頓（Kingston）、美光（Micron）及英特爾（Intel）等大廠訂單挹注下，首季營收4.69億美元、年增33.1％。

中國大陸封測三雄江蘇長電、通富微電、天水華天受惠中美關係回穩，逐步帶動整體營收成長，分別位居第3、6、7名。其中，江蘇長電首季營收8.18億美元、年增22.7％，通富微電3.1億美元、年增5.3％。

然而，天水華天首季營收2.42億美元，年減4％，為前十強中唯一衰退者。拓墣產業研究院認為，可能是因該公司在新冠肺炎疫情爆發時，為承接政府防疫相關的紅外線感測元件等封裝需求，進而排擠原先消費性電子等應用的生產進度所致。

排名第8的京元電（2449）受惠5G手機、基地台晶片、CMOS影像感測器（CIS）及伺服器晶片訂單暢旺，首季營收達2.32億美元、年增達35.9％，表現最為亮眼。頎邦（6147）首季營收1.77億美元，年增16.4％、位居第10名

值得一提的是，面板驅動IC及記憶體封測大廠南茂（8150）憑藉此波記憶體、大型面板驅動IC（LDDI）及觸控面板感測晶片（TDDI）等需求升溫，首季營收1.85億美元、年增27.8％，從去年的第11名升至第9名。

整體而言，拓墣產業研究院表示，中美貿易戰自去年第三季開始趨於和緩，對全球封測產業帶來正面挹注，前十大業者2020年首季營收大致維持成長，整體營收達59.03億美元、年增25.3％，呈現淡季不淡榮景。

然而，新冠肺炎疫情已導致終端需求大幅滑落，拓墣產業研究院指出，對於全球封測業者的影響將自第二季開始發酵。加上近期中美關係再度陷入緊張，預期整體封測產業自下半年開始，可能面臨市場嚴峻挑戰。

(時報資訊)